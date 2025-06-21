YKS maratonu başladı: 2.5 milyon aday TYT sınavında...

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlıyor. Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara 165 dakika süre verilecek.

Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarından toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylar sınav binalarına en geç saat 10.00’da alındı.

Sınav, saat 10.15 itibarıyla resmen başladı.

İKİNCİ OTURUM YARIN

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.

Adaylara 180 dakika süre verilecek olan bu sınavda Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler testinden toplam 40 soru yöneltilecek. Aynı gün öğleden sonra saat 15.45’te başlayacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak ve 80 soru içerecek.

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek. Belgede sınav merkezi, bina ve salon bilgileri ile adayların fotoğrafları yer alıyor. Adayların sınav günü geç kalmamaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenebilecek. Sınav süreci tamamlandıktan sonra tercih dönemi başlayacak.