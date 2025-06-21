YKS maratonunda ilk gün sona erdi! TYT sonrası ilk yorumlar geldi: Kimisi 'Matematik'te, kimisi 'Türkçe'de zorlandı...

YKS'nin ilk oturumu TYT sınavında adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Adaylara Türkçe Testi'nden 40, Sosyal Bilimler Testi'nden 20, Temel Matematik Testi'nden 40, Fen Bilimleri Testi'nden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi.

TYT oturumu saat 13.00'te sona erdi.

Sınav maratonu yarın YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ile devam edecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın süresi 180 dakika olacak.

Öğleden sonra ise saat 15.45'te 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınavın süresi 120 dakika olacak.

"GEÇEN SENEYE KIYASLA DAHA İYİYDİ"

TYT’den çıkan adaylar, sınav sorularını şu sözlerle değerlendirdi:

"Sınav bence güzel geçti. Beklediğim kadar zor değildi. Zaten ben yurtdışına gideceğim için biraz rahat girdim. Öylesine girdim. Bence kolaydı"

"Sosyal Bilimler'de coğrafya alanının zorladığını düşünüyorum. Sınavımı yetiştirdim."

"Sınav iyiydi bence. Benim ikinci girişim. Geçen seneye kıyasla daha iyiydi. Yetiştirmekte sıkıntı olmadı. Matematik'te biraz zorlandığım bölümler oldu."

"Sosyal Bilimler uzundu ama yetiştirdim. Kötü bir sınav değildi. Matematik denemelerde çözdüğüm gibiydi. Çok zor bir sınav değildi. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Bölüm olarak inşaat mühendisliği istiyorum."

"GİRDİĞİM EN KOLAY SINAV"

"Türkçe ve Sosyal Bilimler kolaydı. Matematik'te okuduğunu anlama gerektiriyordu. O yüzden birazcık zorlandım. Matematik'te da paragraf vardı. Onun dışında çok da zor değildi."

"Benim için çok sorun olmadı. Girdiğim üçüncü YKS sınavı oldu. 2019 senesinde girmiştim, girdiğim en kolay sınav oldu."

"Daha zor denemelere girdiğimi düşünüyorum o yüzden çok da zor değildi. Matematik basitti ama Türkçe biraz uzundu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını yapamadım. Onun dışında zor değildi."

"TÜRKÇE'DE ÇELİŞKİLİ SORULAR VARDI"

"Normalde ben Matematik-Fen'ciyim. Matematik sorularını daha fazla yapmam lazımdı ama çok işaretleyemedim. Fen'de de Fizik zordu. Kimya ve Biyoloji'nin hepsini yaptım. Türkçe'de paragraflar sıkıntılıydı. İkileme düşürenler vardı."

"Çalışan yapabilir diye düşünüyorum. Ama zor sorular da vardı. Ben Fen'de zorlandım. Türkçe'de çelişkili sorular vardı."

"Çözdüğüm denemelere göre azıcık zordu ama fazla yaptığım pratiklere göre iyi alacağımı düşünüyorum."

"Bence çok güzeldi, ben çok beğendim. İstediğim gibiydi. Türkçe kolaydı. Biraz Felsefe ve Fen'i zordu. Matematik, yapılabilir düzeydeydi."