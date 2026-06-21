YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

YKS'nin son oturumu, 81 il ile Lefkoşa'da uygulandı. Saat 15.45'te başlayan YDT'de adaylar saat 15.30'dan itibaren sınav binalarına alınmadı.

İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 adayın başvurduğu YDT, 746 bina ve 9 bin 702 salonda gerçekleştiriliyor.

Toplam 5 dilde yapılan YDT'de adaylara, 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. Adaylara, başvuruda bildirdikleri yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

32 bin 598 kişinin görev yaptığı oturum, saat 17.45'te sona erecek.