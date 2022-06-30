Yoğun bakımdaki hastanın ölümü tesadüfen öğrenildi: 'Babanız ölmüş'

30 Haziran 2022 Perşembe, 16:25

KOAH hastası Süleyman Fazlılar, 23 Haziran Perşembe günü solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Fazlılar, durumunun kötüleşmesi nedeniyle pazar günü hayatını kaybetti.

Ailesi, Fazlılar’ın yaşamını yitirdiğini bir gün sonra hastaneye durumuyla ilgili bilgi almak için gittiklerinde öğrendi. Bianet'ten Ruken Tuncel'e konuşan Süleyman Fazlılar’ın kızı Yasemin Fazlılar Akgör, babasının kötüleştiğini ve hastaneye gittiklerini anlatarak şunları söyledi:

“İzmir Medicana Hastanesi’ne gittik çünkü babamın tedavisi orada yapılıyordu. Yoğun bakım doktoru babamın kronik hastalıklarını sordu, ardından aileden iki kişinin numarasını istedi. Annemin ve amcamın numaralarını verdik.Cuma günü tekrar hastaneye gittik, babamla görüştük. Cumartesi, pazar göremeyeceğimizi söylediler. ‘Pazartesi gelirsiniz, doktorundan bilgi aldıktan sonra 10 dakika görebilirsiniz’ dediler." dedi.

27 Haziran Pazartesi günü ziyaret saatinde hastaneye gittiklerini söyleyen Fazlılar Akgör, uzun bir süre yoğun bakım koridorunda beklediklerini, tüm hasta yakınları gittiği halde babasının isminin söylenmediğini ifade etti.

"BABANIZ ÖLMÜŞ"

Fazlılar Akgör, devamında yaşananları şöyle anlattı:

“Koridorda sadece biz kaldık, doktora bizim ismimizin neden söylenmediğini sorduk. Dışarı çıkmamız gerektiğini söylediler. Yeniden içeri girdik, doktor ‘size bunu nasıl söyleyeceğimizi bilemiyorum, babanız ölmüş’ dedi.

“Nasıl tepki vereceğimizi bilemedik, ‘ne zaman’ diye sorduk, ‘dün ölmüş, size ulaşamamışlar’ dedi. Babamı bir gün önce kaybediyoruz ve biz bunu hastaneye gittiğimizde öğreniyoruz. Tetikte telefon bekliyoruz, arayan yok. Fakat hastanenin savunması ‘aradık ulaşamadık’ oluyor.”

"ACIMIZI YAŞAYAMADIK"

“Yaşadığımız travmadan acımızı yaşayamadık” diyen Fazlılar Akgör, son olarak şunları söyledi:

“Ölüm belgesinde babamın numarası vardı. Amcamın ve annemin numarası yazmıyor halbuki biz bu numaraları vermiştik. Bir buçuk gün sonra tesadüfen öğreniyoruz, yaşadığımız acının tarifi yok. Ayrıca bu hastane İzmir'in en iyi hastanesi olarak biliniyor ve en iyi hastanesinde böyle bir durum yaşanıyor. CİMER'e başvurduk, mahkemeye de başvuracağız. Bu sorumsuzluğun ihmalin bir karşılığı olmalı."

Olaya dair açıklamalarda bulunan İzmir Medicana Hastane yöneticisi ise; Süleyman Fazlılar'ın pazar saat 08.15'te hayatını kaybettiğini ve ailenin de 08.52'de arandığını cevap alınamadığını söyledi.

"Bunun dışında başka bir arama oldu mu, aileye ulaşma çabanız oldu mu?" sorusuna ise; sadece bir kez aradıklarını ve başka bir aramanın gerçekleşmediğini belirtti.

Hasta yakınlarının arandığına dair kayıt olduğunu belirten yönetici, kaydı iletebileceğini söylese de arama kaydı gönderilmedi.