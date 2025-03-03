Yoğun kar yağısı ardından son durum... Son 3 ayda İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın seviyesine ulaştı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:31

Güncelleme: 03.03.2025 - 13:47

Geçtiğimiz Kasım sonunda yüzde 30'ların altına düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son haftalarda etkisini artıran yağmur ve kar yağışının etkisiyle hızla arttı. Geçen yıl 3 Mart'taki seviyesiyle eşitlenerek yüzde 76,21 seviyesine yükseldi. Sevindirici rakamları paylaşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "Günlük su tüketimimiz artmaya devam ediyor. Cumartesi günü İstanbul genelinde 3.148.841 m3 su tüketildi. Lütfen bireysel su tüketimimizi düşürelim." çağrısı yaptı.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı dün itibarıyla 76,21'ye ulaştı. Böylece İstanbul'daki barajların su seviyesinin son 10 yılın ortalama doluluk oranını (yüzde 74,62) yakalanmış oldu.

YAĞIŞLAR ANCAK GEÇEN SENENİN ORANINA ULAŞTI

Öte yandan, yetkililer suyun dikkatli kullanılması yönünde uyarılarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalardaki kar ve yağmur yağışlarına rağmen, barajların doluluk oranı geçtiğimiz sene aynı dönemdeki oranı ancak yakalamış oldu. İSKİ'nin verilerine göre 2024 senesinin 3 Mart tarihinde İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı da 76,21 seviyesindeydi.

BAŞA: GÜNLÜK SU TÜKETİMİMİZ ARTIYOR

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'un günlük su kullanımının artmaya devam ettiğini belirterek, bireysel su tüketiminin düşürülmesi için çağrıda bulundu. Başa, "Günlük su tüketimimiz artmaya devam ediyor. Dün İstanbul genelinde 3.148.841 m3 su tüketildi. Lütfen bireysel su tüketimimizi düşürelim."

SON 12 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ KASIM AYINDA

Son 12 ayın en düşük doluluk oranı ise 2024'ün Kasım ayında görülmüştü. Kasım ayının son gününde İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, 28,24 olarak ölçülmüştü.