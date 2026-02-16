YÖK Başkanı açıkladı: Bazı bölümlerin kontenjanı düşürüldü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

2023-2025 döneminde, toplamda 462 lisans programından 197’sinin kontenjanlarının düşürüldüğünü duyuran Özvar, “2026 yılında hukuk programlarında 2025’te devlet üniversitelerindeki düşüşe benzer azalma uygulanacak” ifadelerini kullandı.

En fazla kontenjan düşüşünün yaşandığı lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programların yer aldığı belirtilen açıklamada, devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulamasının 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacağı ifade edildi.

KONTENJANI AZALTILACAK BÖLÜMLERİ AÇIKLADI!

Özvar, konuşmasının devamında kontenjanı azaltılacak bölümleri açıklayarak "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak" sözlerini sarf etti.

2025 YKS kapsamında da devlet üniversitelerindeki hukuk programlarının kontenjanlarının yaklaşık yüzde 45 oranında azaltıldığını anımsatan YÖK Başkanı, benzer bir planlamanın vakıf üniversiteleri için de gündemde olduğunu belirtti.