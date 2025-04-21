Eğitimde güven erozyonu: ‘YÖK bu skandal karşısında sessiz kalamaz’

Yayınlanma: 21.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2025 - 04:00

Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale, gazetemizin gündeme getirdiği “İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde skandal: Başarısız teze diploma” haberine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kale, “Son dönemde adı sıkça, ihale yolsuzluğu, Sayıştay raporları ile belgeli yolsuzluk, görevde yükselme sınavlarında kayırmacılık ve mobbingle suçlanan Demokrasi Üniversitesi, şimdi de sahte diploma skandalına imza atmıştır. Bu durum, eğitim sistemimizin güvenilirliğine ağır bir darbe vurmaktadır. Hiçbir akademik geçerliliği olmayan belgelerle bireyleri kandıran bu yapılanma, hem öğrencilerin emeklerini hiçe saymakta hem de ülkemizin yükseköğretim itibarını zedelemektedir. Bu skandal karşısında sessiz kalınamaz. YÖK'ü bu konuda acilen harekete geçmeye, ilgili kurum ve kişilere yönelik kapsamlı bir inceleme başlatmaya davet ediyoruz. Sahte diplomalarla yaratılan mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların adalet önüne çıkarılması hukuk devleti olmanın gereğidir” dedi.

‘YÖK HİÇBİR İNCELEME BAŞLATMADI’

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'in görev süresinin bugün dolduğunu ifade eden Kale, “Sayıştay raporlarına göre üniversitedeki yolsuzluklar ve mobbing iddialarına rağmen, sendikal faaliyetleri engelleme girişimlerine dair suç duyuruları yapılmış ancak hala herhangi bir adım atılmamıştır. Son dönemdeki sahte diploma iddiaları ile üniversitenin geldiği nokta artık herkes tarafından şaşkınlıkla izlenmektedir. YÖK söz konusu usulsüzlük iddialarına ilişkin olarak hiçbir inceleme başlatmamıştır.. Bu durum kamuoyunun zihninde farklı sorular oluşturmaktadır..! Bütün bu olaylara rağmen hiçbir ceza almadan görev süresini tamamlayan Bedriye Tunçsiper, bu süreçte adeta ödüllendirilmektedir. Yeni atanacak rektörün zaman kaybedilmeden göreve başlaması ve buradaki usulsüzlüklerin üzerine gidilmesi gerekli soruşturmaların hızlıca açılması kamu yararına olacaktır. Toplumun her kesimini, eğitimde liyakat ve dürüstlüğü savunmaya davet ediyoruz. Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şube olarak bütün bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz” diye konuştu.