Yok hükmündeki 'delillerle' yargılama... Protesto dosyası yine ertelendi: 'Yargılama değil, cezalandırma süreci yaşanıyor'

21 Mart İstanbul’da sabah saatlerinde ev baskınlarıyla gözaltına alınan 45 kişinin yargılandığı dosyada, iddianamenin eksiklikleri ve delil yetersizliği dikkat çekti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Esin İzel Uysal, yargılamaya dair hukuki ihlalleri ve usulsüzlükleri şöyle anlattı:

“Müvekkillerim 21 Mart tarihinde Şişli’de eylem yaptıkları gerekçesiyle yargılanıyor. Ancak o gün Şişli’de herhangi bir eylem gerçekleşmediği gibi, bu kişiler evlerinden sabah operasyonlarıyla gözaltına alındı. İddianamede suç yeri ve tarihi dahi hatalı. Polis üç kez uyarı yaptıktan sonra alandan gözaltı yaptığı iddia ediliyor; oysa böyle bir alan yok.”

Uysal, dosyada yer alan suçlamaların da dayanaktan yoksun olduğunu belirtti.

Sanıklara yöneltilen “2911 sayılı kanuna muhalefet” ve “suça teşvik” suçlamalarının bir kısmı sosyal medya paylaşımlarına, bir kısmı da maskeli eylem iddialarına dayanıyor. Ancak duruşmalarda delil olarak sunulan fotoğraflarda kişilerin yüzlerinin açık olduğu görülüyor.

“ADİL YARGILAMA HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Avukat Uysal, bazı sanıkların özel avukatları olmasına rağmen, emniyette ifadelerinin CMK’dan atanan avukatlarla alındığını ve bunun savunma hakkı açısından ciddi bir ihlal olduğunu ifade etti.

Uysal, “Birçok müvekkilimizin ifadesi, özel müdafii olmadan alındı. Yolda olan avukata rağmen, ‘senin avukatın gelmeyecek’ denilerek ifade alındı. Bu uygulama başlı başına adil yargılanma hakkının ihlalidir” ifadelerini kullandı.

“BU BİR YARGILAMA DEĞİL, CEZALANDIRMA SÜRECİ”

Yargı sürecinin başından beri ciddi hak ihlalleriyle yürütüldüğünü vurgulayan Uysal, “Burada maddi gerçeği ortaya çıkarmak için yürüyen bir yargılama değil, başından itibaren cezalandırma niyetiyle şekillenmiş bir süreç var” dedi.

Uysal’ın aktardığına göre, dosyanın diğer sanıklarına ilişkin duruşma ise 4 Temmuz'da görülecek.

Uysal, “Bu davalarda yargılanan herkes, anayasal hakkını kullandığını ve bunun bilincinde olduğunu ifade ediyor. Kimse geri adım atmıyor. Yargılama adı altında aslında demokrasiyi savunanlar cezalandırılıyor” diye sözlerini noktaladı.