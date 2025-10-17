YÖK temsilcileri Meclis’e geldi, öğrencilerin sorunları yine yanıtsız kaldı: ‘Yemek zamları ve burslar ne olacak?’

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) temsilcileri, önceki gün Meclis’teki Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu’na konuk oldu. Muhalefet milletvekilleri de burada YÖK temsilcilerine öğrencilerin günlük sorunlarıyla ilgili sorular ve eleştiriler yöneltti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, YÖK temsilcilerine “Gerek üniversitede gerek yurtlarda öğrenci; şu görüşe sahip veya şu sloganı attı, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı diye disiplin cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Özgür üniversitelerin olması lazım. Bırakın öğrenciler konuşsun. Üniversite yönetimini eleştirsin. Rektörlerimiz, dekanlarımız öğrencilerimizle bir araya gelsin. Öğrencilere randevu versin” dedi.

Yurtlardaki sorunlara dikkat çeken Tanal, Adana Çukurova Üniversitesi Fevzi Çakmak KYK Kız Yurdunda yılan çıktığı haberlerini anımsatarak “Ya bir yurtta yılan olur mu? Çocuklar öldürmüş yılanı. Yani diğer temizlik, hijyen vesaire koşulları geçin. Yani bunların hepsi ayırımcılığın içerisinde olan şeyler” dedi. ODTÜ’deki öğrenci eylemleri sonrası kampüse giren TOMA’lara da tepki gösteren Tanal “ ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var? 12 tane TOMA üniversite içinde ne arar hocam ya? TOMA’nın yeri üniversite mi?” dedi.

‘ÇOK AÇIKTA KALAN OLDUĞUNU SANMIYORUM’

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan ise, öğrencilerin barınma, yemek ve burs gibi sorunlarını gündeme getirdi. Bursların yetersizliğini bir örnek üzerinden anlatan Tanhan “Hacettepe Üniversitesinde okuyan bir öğrenci Çubuk ilçesindeki bir yurda yerleştirilebiliyor ve bizim o öğrenciye verdiğimiz burs miktarı 3 bin lira. Günlük 30 lira. Ulaşımına mı, yemeğe mi, farklı bir şeye mi versin? Çoğu devlet üniversitesi yüzde 100’e varan yemek zamanlarıyla gündeme geldi. Örneğin Hacettepe Üniversitesi yüzde 76 zam yaptı. Ama TÜİK rakamlarına baktığımızda ülkedeki ekonomik krizin aslında o kadar olmaması gerekir. Eğer TÜİK gerçeği söylüyorsa niye yüzde 76 zam yapıldı? Ya da yüzde 76 zam veriliyorsa niye TÜİK verileri yüzde 76 bir enflasyon olmadığını söylüyor?” ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı AKP’li Harun Mertoğlu, eleştiriler karşısında kendi öğrencilik yıllarından örnek vererek imam-hatip lisesi mezunu olduğu için burs almada sorun yaşadığını söyledi. Mertoğlu “O günlerden bugünlerde barınmayı konuşuyoruz şu anda. Yüzde 100 mükemmel bir sistem yok. Şu anda KYK yurtlarında, bizim dönemimizde, çok fazla açıkta kalan öğrenci olduğunu zannetmiyorum. Daha iyi şartlar olması gerekiyor ama cinsiyete, etnik kökene veya başka ayrımcılık temellerinde bir ayrımcılık, belirgin bir şey varsa gereğini yapalım” dedi. YÖK temsilcileri ise burslar ve barınma sorunları gibi konularda yorum yapmadı.