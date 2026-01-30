YÖK, üniversiteyi kazanıp kaydolmayan kişilerin sayısını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu, Hürriyet gazetesinde yer alan "336 bin aday kayıt yaptırmadı" haberine ilişkin açıklama yayımladı.

Kurul'dan yapılan açıklamada yerleşen öğrenci sayısının 778 bin 311 olduğu bunlardan kayıt yaptırmayan öğrenci sayısının 112 bin 255 olduğu ifade edildi.

RESMİ VERİLER AÇIKLANDI

YÖK'ten yapılan açıklama şöyle:

"2025-YKS’de normal dönemde açıköğretim ve yurt dışı kontenjanlar dahil yerleşen öğrenci sayısı 778.311’dir. Bunlar içerisinde normal dönemde kayıt yaptıran öğrenci sayısı 642.772’dir. Normal dönemde kayıt yaptırmayan 135.539 adaydan 23.284’ünün YKS açıklandığı tarih itibarıyla başka bir yükseköğretim programında öğrenciliği mevcuttur. Dolayısıyla bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayan toplam aday sayısı 112.255’tir."