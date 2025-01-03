Yoksulluk derinleşiyor

Yayınlanma: 03.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2025 - 04:00

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya kenti Muğla” vizyonu ile kurulan Muğla Planlama Ajansı (MUPA), bölgenin ekonomik yapısı ve halkın yaşam koşullarına ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. 6 bin kişi üzerinde yapılan kapsamlı araştırmada, Muğla’da yaşayan yurttaşların ekonomik durumu ve hissettikleri enflasyon oranları ölçüldü.

GELİR-GİDER DENGESİZLİĞİ BÜYÜYOR

Araştırmaya göre Muğla’da yaşayan yurttaşların toplamda sadece yüzde 13’ünün gelirinin giderlerini karşılayabildiği açıklanırken kadınlar ve gençler arasında gelir-gider dengesizliğinin daha da belirgin olduğu gözlemlendi. Ayrıca, ilçeler arasında ekonomik farklılıklar bulunsa da gelir-gider dengesizliğinin tüm ilçelerde benzer oranlarda görüldüğü ifade edildi. Araştırma, hissedilen enflasyon oranlarını da inceledi. Katılımcıların yüzde 74.1’i, hissettikleri enflasyon oranını yüzde 80’in üzerinde olarak bildirdi. Bu veriler, resmi enflasyon oranları ile halkın algısı arasındaki farkı ortaya koyarak ekonomik algıdaki güven kaybına da dikkat çekiyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada hissedilen enflasyonun, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiyat artışına dayalı olarak tanımlandığı ve resmi verilere göre farklılık göstermesi, sık tüketilen mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarının bireyler üzerindeki etkisini yansıttığı belirtildi. Ayrıca tüketicilerin algısının ekonomik politikaların halk nezdindeki kabulünü etkileyen önemli bir kıstas olarak öne çıktığı da vurgulandı.

“YOKSULLUK HERKESİ ETKİLEDİ”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren başkan Aras, “Bölge ekonomisinin temel dinamiklerini daha çok gözeten stratejiler geliştirmek, kadınlar ve gençler gibi dezavantajlı grupları desteklemek ve ekonomik dayanıklılığı artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçeler arasındaki ekonomik farklılıklara rağmen gelirinin giderlerini karşılayamama oranlarının tüm ilçelerde benzerlik gösteriyor olması, yoksullaşmanın tüm sosyo ekonomik grupları etkilediğine işaret ediyor. Halkımızın enflasyon algısını iyileştirmek ve yaşam koşullarını iyileştirecek çözümler sunmak temel önceliğimizdir” dedi.