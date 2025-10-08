Yoksulluk sınırı aşıldı, maaşlar yerinde sayıyor: Dört kişilik ailenin milli geliri 236 bin TL, memur maaşı 56 bin TL

Memurların, kişi başına düşen milli gelirden 179 bin 469 TL eksik ücret aldığını belirten Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Dört kişilik aile için aylık milli gelir 236 bin 243 lira... 56 bin 774 TL ortalama aylık alan bir memur neden aylık 179 bin 469 TL eksik ücret almaktadır? 236 bin 243 TL yerine 56 bin 774 TL ortalama aylık gelir elde ederseniz; gerçek enflasyon altında ezilir, geçinemezsiniz" dedi.

Alım gücünün yüksek olduğu toplumlarda huzur ve refah seviyesi de yüksek olur ama Türkiye’de durum aksine işliyor. Devletin memuru alım gücü kayıpları nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamıyor, emekli açlıkla mücadele ediyor. Bu çerçevede Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz memur ve emeklinin yaşadığı ekonomik krizi kişi başı milli gelir üzerinden anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri ile ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, ülkemizin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğinin tahmin edildiğini, 2024 yılı kişi başına düşen milli gelirin 15.325 dolar seviyesinde gerçekleştiğini, 2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış kişi başı milli gelirin ise yaklaşık 17 bin Dolar seviyelerine yaklaştığını” ifade ettiğini anımsatan Cengiz, "Bu veriler çerçevesinde ülkemiz ekonomisi büyüyor, milli gelirimiz artıyor.

Bir de konuya memur ve emekli cephesinden bakalım" diyerek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı haftalık durum raporunda; ortalama memur maaşı 56 bin 774 TL, ortalama emekli sandığı emeklisi maaşı ise 23 bin 755 TL olarak gösteriliyor. Aynı şekilde, resmi olarak dönemler halinde açıklanan son üç yılın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasındaki büyüme oranları esas alındığında, 2025 yılı ilk altı aylık dönemi dahil yüzde 19,92 olarak ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın açıklamasına göre, yıllık 17 bin Dolar kişi başı gelir, dört kişilik bir aile için toplam 68 bin Dolar, yani yıllık toplam 2 milyon 834 bin 920 TL, aylık toplam 236 bin 243 TL olarak hesaplanıyor. Bu çerçevede sormak isterim: 56 bin 774 TL ortalama aylık alan bir memurun, milli gelir payından geriye kalan aylık 179 bin 469 TL nerededir? Ya da neden aylık 179 bin 469 TL eksik ücret almaktadır?"

'ALIM GÜCÜNÜN DÜŞMESİ, TOPLUMDAKİ REFAHI BOZUYOR'

Devlet Memurları Konfederasyonu'nun ARGE Birimi tespitlerine göre; Türkiye geneli dört kişilik bir ailenin Eylül 2025 ayı açlık sınırının (sadece gıda) 30 bin 102 TL, yoksulluk sınırının (gıda, giyim, ulaşım, kira, eğitim) 91 bin 304 TL, insani yaşam endeksinin (gıda, giyim, ulaşım, kira, eğitim, tatil ve sosyal ihtiyaçlar dahil) ise 123 bin 900 TL olduğunu söyleyen Cengiz, "Bu verilere göre ülke büyüyor, memur ve emekli büyümediği gibi giderek fakirleşiyor. Memur yoksullukla, emekli açlıkla boğuşuyor. Memur ve emeklinin yıllık kazancı, ekonomik büyüme ve gerçek enflasyon ile eşdeğer büyümediği için sürekli alım gücü kaybı yaşanıyor. Alım gücünün düşmesi, toplumdaki refahı bozuyor. Refahın bozulması huzursuzluk yaratıyor.

Sonuç olarak; 236 bin 243 TL yerine 56 bin 774 TL ortalama aylık gelir elde ederseniz; gerçek enflasyon altında ezilir, geçinemezsiniz. İhtiyaçlarınızı gideremez, kiranı ödeyemez, tatile gidemezsiniz. Tasarruf yapamaz, ev ve araba alamazsınız. Hatta çocuklarınıza sünnet, nişan ya da düğün dahi yapamazsınız. Öyle bir itibar kaybına uğrarsınız ki; ödeyemezsin diye kiralık ev ve kredi vermezler, kefilliğinizi dahi kabul etmezler. Gerçekten çok yazık. Devletin memuru ve emeklisi içler acısı durumda. Sorumlular mı? İş memur emekliye gelince gözleri kör, kulakları sağır, dilleri lal..." diye konuştu.

'AÇIKLANAN MİLLİ GELİR SEVİYESİNDE ÜCRET ALALIM'

Cengiz son olarak şunları söyledi: "O halde, artık şapkayı önünüze koymalısınız. Bu gidişata dur demelisiniz. 14 yılda sekiz dönem halinde yapılan toplu sözleşmelere katılan yetkili konfederasyon ve sendikalardan hesap sormalı, desteğinizi kesmeli, vebali üstlenmemelisiniz. Bizler sadece bir dönem için sizlerden yetki istiyoruz. Birlikte mücadele edelim, kaybedilen alım gücü ve toplumsal itibarımızı nasıl geri alıyoruz hep birlikte gösterelim istiyoruz. Biz başaralım ki, herkes kazansın, açıklanan milli gelir seviyesinde ücret alalım diyoruz."