YÖK'ten, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama

09 Mart 2022 Çarşamba, 15:35

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini açıklamıştı. Son olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerin de pazartesi gününe kadar tatil olduğunu duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği belirtilerek, bu illerdeki üniversitelerin valiliklerle irtibata geçmesi ve gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtildi.

'TURUNCU ALARM'

YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, İstanbul'da yarın için "turuncu alarm" verildiği hatırlatıldı.

İstanbul Valiliği'nin, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yaptığı istişareler doğrultusunda, yükseköğrenime pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirilen açıklamada, "Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek, bu illerdeki üniversitelerin, valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" denildi.

YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz"

