YÖK'ten, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu açıkladı. Açıklamada "Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek, bu illerdeki üniversitelerimizin, valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini açıklamıştı. Son olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerin de pazartesi gününe kadar tatil olduğunu duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği belirtilerek, bu illerdeki üniversitelerin valiliklerle irtibata geçmesi ve gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtildi.
'TURUNCU ALARM'
YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, İstanbul'da yarın için "turuncu alarm" verildiği hatırlatıldı.
İstanbul Valiliği'nin, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yaptığı istişareler doğrultusunda, yükseköğrenime pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirilen açıklamada, "Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek, bu illerdeki üniversitelerin, valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" denildi.
YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz"
İlgili Haberler
- İstanbul Valiliği'nden 'Karla Mücadele Çalışmaları' belgesi uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Son Dakika: İstanbul'da eğitime 'kar' arası: Okullar pazartesiye kadar tatil
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
- İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı
- İstanbul'a kar giriş yaptı!
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
En Çok Okunan Haberler
- Biden'ın adı, vampir mürekkep balığı fosiline verildi
- MHK'de deprem bitmiyor! Kalkavan istifa etti...
- TCMB'de olağan genel kurul tarihi belli oldu
- Öğrenci servisi takla attı: Ölü ve yaralılar var
- Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya rekor bağış
- Seray Sever'in acı günü
- Rusya'da hamburgerler karaborsaya düştü
- Göztepe'de Stepjan Tomas dönemi resmen başladı
- DİSK İzmir’de tam kadro alanlara iniyor
- YÖK'ten 'kar yağışı' açıklaması