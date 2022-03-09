Son Dakika: İstanbul'da eğitime 'kar' arası: Okullar pazartesiye kadar tatil
Son Dakika: İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri sosyal medyadan açıkladı.
Buna göre İstanbul'da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın (10 Mart Perşembe) idari izinli sayılacak. Kreşler ve Yükseköğretim kurumları da eğitime 14 Mart'a kadar ara verecek.
Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.
İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,
Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,
Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına
İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,
Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir."
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2022
?? #İstanbul’da beklenen yoğun #kar ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız tedbirler:
??İdari izinler
??Okullar
??Üniversiteler#KarlaMücadele
???? https://t.co/nMbICRjuqv
???????? pic.twitter.com/qXZyGXydZ7
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