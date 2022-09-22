YÖK’ün uyarılarını duyan yok: Batman Üniversitesi'nde adrese teslim atama

22 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), rektörlükleri “Kişiye özel atama yapmayın” diye uyarırken üniversiteler, kadro alım ilanlarında tek bir adayı işaret eden kişiye özel koşullardan vazgeçmiyor. Son örnek Batman Üniversitesi’nin doktor öğretim üyesi alım ilanında yaşandı.

Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlanan Batman Ünversitesi Rektörlüğü’nün öğretim üyesi alım ilanında fen-edebiyat, teknik bilimler yüksekokulu, İslami ilimler fakültelerinde alınacak öğretim üyeleri için belirlenen sınırlayıcı koşullar dikkat çekti. Rektörlüğün yayımladığı ilanda, fen-edebiyat fakültesi Türkiye Cumhuriyeti tarihi programına alınacak doktor öğretim üyesi için “Atatürk dönemi ekonomi ve sosyal politikalar ile Osmanlı döneminde enflasyon” konusunda çalışmaları olmak koşulu arandığı görüldü.

"ARAP ŞİİRİ" ŞARTI

Teknik bilimler yüksekokulu, gıda teknolojisi programına alınacak doktor öğretim üyesi için ise, “Nanoteknolojik ve biyoteknolojik nano malzemelerin sentezlenerek çevresel ve biyolojik sistemlerdeki uygulamaları” konusunda çalışmaları olmak koşulu aranıyor. İslami ilimler fakültesi, Arap dili ve Belağatı programına alınacak doktor öğretim üyesi için de, “Yüksek lisans ve doktorasını Arap Dili ve Belağatı alanında yapmış olup Arap dilinde görecelilik ve Arap şiiri” konusunda çalışmalar yapmış olması bekleniyor. Söz konusu Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir hakkında ise şubat ayında, görev süresi bir yılı dolmadan akrabalarının ve yakınlarının üniversitede kadro almasını sağladığı iddia edilmiş, kız kardeşi Hatice Demir’in “Gıda işletmesi/gıda teknolojisi” bölümü için açılan öğretim elemanı kadrosuna alınması ve kadro ilanında belirtilen şartı sağlayan tek kişinin Hatice Demir olması, Demir’e özel kadro ilanı açıldığı yorumlarına neden olmuştu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya tarafından ise konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi hazırlanmıştı.

"KAMPUSTAKI OKUMA SALONU TÜGVA’YA"

Batman Üniversitesi Merkez Kampusu’nda öğrencilerin ders çalıştığı okuma salonunun Bilal Erdoğan’ın yönettiği TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) tahsis edildiği iddia edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konuyu Meclis gündemine taşırken Demir iddiaları reddetmişti.