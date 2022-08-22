Mezunların başvurusuyla ortaya çıktı: YÖK'ten El Ezher'in denkliğine iptal

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:09

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Mısır’da şeriat eğitimi verilen El Ezher ve Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesi’nde eğitim alanlara doğrudan denklik verilmesi uygulamasından vazgeçti.

2015 yılına kadar bu üniversiteleri bitirenlerin fark derslerini vermesi durumunda diplomalarına denklik veriliyordu. Prof. Dr. Yekta Saraç'ın YÖK Başkanı olmasından sonra bu üniversiteleri bitirenlere doğrudan denklik verilmeye başlandı.

Bu uygulama 2021 yılının şubat ayına kadar devam etti. 2021 yılının şubat ayında alınan kararla eski uygulamaya geçildi ve 2019, 2020, 2021 yılında verilen denklikler iptal edildi.

İktidara yakın Yeni Şafak'ın haberine göre, 2021’in Şubat ayından itibaren şartlı denklik uygulaması fiilen geri döndü. Bu tarihten sonra denklik başvurusu yapan Ezher mezunları aldıkları cevapla şaşkına döndü.

"AKADEMİK HASSASİYET"

Habere göre, El Ezher Üniversitesi'ni bitiren bir kişinin YÖK'e yaptığı denklik başvurusu üzerine aldığı yanıtta kurum tarafından şöyle denildi:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.04.2022 tarihli toplantısında; Türkiye’deki bir üniversitede ‘İslam Tarihi, 1, Türk İslam Sanatları Tarihi, İslam Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Din Felsefesi, Dinler Tarihi' derslerini tamamlamanız ve başarılı olduğunuzun belgelenmesi halinde denklik işleminizin yapılmasına karar verilmiştir."

YÖK kaynakları ise bu kararın "akademik bir hassasiyet"ten kaynakladığını, arkasında başka bir neden olmadığını söyledi.