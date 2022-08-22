Mezunların başvurusuyla ortaya çıktı: YÖK'ten El Ezher'in denkliğine iptal
YÖK, Mısır’daki şeriat eğitimi veren El Ezher ve Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesi’ne 2015 yılından bugüne kadar verdiği denkliği iptal etti.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Mısır’da şeriat eğitimi verilen El Ezher ve Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesi’nde eğitim alanlara doğrudan denklik verilmesi uygulamasından vazgeçti.
2015 yılına kadar bu üniversiteleri bitirenlerin fark derslerini vermesi durumunda diplomalarına denklik veriliyordu. Prof. Dr. Yekta Saraç'ın YÖK Başkanı olmasından sonra bu üniversiteleri bitirenlere doğrudan denklik verilmeye başlandı.
Bu uygulama 2021 yılının şubat ayına kadar devam etti. 2021 yılının şubat ayında alınan kararla eski uygulamaya geçildi ve 2019, 2020, 2021 yılında verilen denklikler iptal edildi.
İktidara yakın Yeni Şafak'ın haberine göre, 2021’in Şubat ayından itibaren şartlı denklik uygulaması fiilen geri döndü. Bu tarihten sonra denklik başvurusu yapan Ezher mezunları aldıkları cevapla şaşkına döndü.
"AKADEMİK HASSASİYET"
Habere göre, El Ezher Üniversitesi'ni bitiren bir kişinin YÖK'e yaptığı denklik başvurusu üzerine aldığı yanıtta kurum tarafından şöyle denildi:
"Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.04.2022 tarihli toplantısında; Türkiye’deki bir üniversitede ‘İslam Tarihi, 1, Türk İslam Sanatları Tarihi, İslam Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Din Felsefesi, Dinler Tarihi' derslerini tamamlamanız ve başarılı olduğunuzun belgelenmesi halinde denklik işleminizin yapılmasına karar verilmiştir."
YÖK kaynakları ise bu kararın "akademik bir hassasiyet"ten kaynakladığını, arkasında başka bir neden olmadığını söyledi.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!