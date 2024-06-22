Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bandırma-Karacabey karayolu kenarında bir erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:26
Yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Bandırma-Karacabey karayolunun 20. kilometresinde, jandarma ekipleri tarafından bir ağacın kenarında erkek cesedi bulundu.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılan incelemelerde şahsın kimliğine ulaşılamadı. Şahsın Karacabey kırsalından Bandırma ikametine doğru yürüdüğüne dair duyum alındığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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