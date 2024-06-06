Hatay'da 'ceset' soruşturması: 6 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 18:38

Güncelleme: 06.06.2024 - 18:39

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir televizyon programında gündeme gelen ve geçen yıl 26 Aralık'taki kayıp müracaatından 3 hafta sonra cesedi bulunan Mehmet Ali Ö'nün ölümüyle ilgili eşi M.Ö, eşinin kardeşleri M.G, M.G, kuzenleri S.G, H.G, annesi H.G. ile babası İ.G. ve amcası Y.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan Mehmet Ali Ö'nün kayınbiraderi M.G'nin emniyetteki sorgusunda, eniştesini kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tabancayla öldürdüğünü ve cenazeyi aracıyla taşıdığını itiraf ettiği öğrenildi.