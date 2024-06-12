İstanbul'da denizde halıya sarılmış ceset bulunmasında yeni gelişme

Büyükçekmece'de, denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 11:24
İstanbul'da denizde halıya sarılmış ceset bulunmasında yeni gelişme
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 8 Haziran'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan şüpheliler Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Polisin olaya karıştığını belirlediği Y.G. aranırken, şüphelinin "uyuşturucu madde satmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Bu arada aranan Y.G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Nisan'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.


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