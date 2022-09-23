Yol tarifi soran kadına el hareketi yapan şoförün sertifikası iptal edildi
Bahçelievler'de yol tarifi soran kadın yolcuya el hareketi yapan özel halk otobüsü şoförünün, toplu taşıma sertifikası iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, yol tarifi soran yolcuya el hareketi yapan şoförün toplu taşıma sertifikasının iptal edildiğini duyurdu.
İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba davranışı kameralara yansıyan Özel Halk Otobüsü şoförünün toplu taşıma sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Bahçelievler’de bir kadın yolcunun, yol tarifi sorduğu İETT şoförü, kendisine el hareketi yapmış, tepki çeken o anlar kameraya yansımıştı.
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