Yolcu minibüsü devrildi: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Yayınlanma: 11.04.2024 - 20:33

Güncelleme: 11.04.2024 - 20:33

Tırmıl mevkiinde meydana gelen kazada iddiaya göre saat 18.00 sularında Adana Kozan arası yolcu taşıyan H.A. yönetimindeki minibüs şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kaza ’da yolcu konumunda bulunan Arife D., Reyhan M., Nurşen M., Mehtap Y. ve 1 yaşındaki bebek hafif yaralı olarak olarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.