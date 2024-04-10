Kartal’da scooter ile kaza yapan şahıs ağır yaralandı

İstanbul Kartal’da scooter sürerken dengesini kaybederek kafa üstü yere düşen genç ağır yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 12:27
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Olay, Kartal Fazilet Caddesi’nde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, scooter süren D.E., kasisten geçtiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Düşmenin etkisiyle kafasını yere çarparak kanlar içinde kalan gencin yardımına çevredeki yurttaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı.

Kazaya tanık olan Muratcan Aslan, "Geliyorken rampadan atladı, rampayı görmedi. Kafasını yere vurdu. Kafasından ve ağzından kan geldi. Sağlık ekipleri geldi, durumu ağırdı" diye konuştu.


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