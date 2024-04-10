Isparta'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Isparta’nın Gelendost ilçesinde bir motosiklet ve iki otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı
Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Dörtyol kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslınur Ü. idaresindeki otomobil ile Mevlüt Ç. yönetimindeki motosiklet, Konya istikametinden Isparta istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Reşit T. hakimiyetindeki araçla dört yol kavşakta çarpıştı.
Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Aslınur Ü. ile motosiklet sürücüsü Mevlüt Ç. ağır olmak üzere otomobillerde yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Aslınur Ü. ve ayağı kırılan sürücü Mevlüt Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Isparta’ya sevk edilirken, 8 yaralı ise Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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