Yolcu otobüsü, alev alev yandı
Ankara'da, TEM yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsü, alev alev yandı. 40 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
İstanbul'dan Ankara'ya giden, 06 BE 3306 plakalı, 'Metro Turizm' firmasına ait yolcu otobüsünün motor kısmı, saat 10.30 sıralarında TEM yolunun Çeltikçi mevkisinde alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu.
Otobüste bulunan 40 yolcu, alevler büyümeden tahliye edildi. Kısa süre sonra alevler otobüsün tamamını sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü ancak otobüs kullanılmaz hale geldi.
Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesi ardından ulaşım tekrar normale döndü. Tahliye edilen yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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