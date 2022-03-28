Erzincan- Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 33 yaralı
Erzincan’da yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır toplam 33 yolcu yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Altınbaşak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Iğdır’dan Ankara’ya giden Mehmet Emin Hatun idaresindeki 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole uçtu.
Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 33 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları Erzincan’daki hastanelere kaldırdı. Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek bilgi aldı. Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 33 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8’i ağır 33 kişi yaralandı" ifadesini kullandı.
Makas, kazanın ardından bölgeye 11 ambulansın yanı sıra çok sayıda sağlık AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibinin sevk edildiğini anlatarak, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamının ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlandı. Yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah başka can kaybı olmaz." diye konuştu.
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