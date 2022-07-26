Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Merve öğretmen, hayatını kaybetti
Şırnak’ın İdil ilçesinde yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki öğretmen Merve Batmaz, yaşamını yitirdi. Kazada otobüsteki 10 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İdil ilçesi ile Karalar beldesi Oyalı köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak’tan Diyarbakır’a yolcu taşıyan otobüs, Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu öğretmeni Merve Batmaz’ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsteki 10 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü. Merve Batmaz’ın cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kazada yaşamını yitiren öğretmenle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, milli eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesabından, taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "İdil ilçesi Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Merve Batmaz öğretmenimiz geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Değerli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına sabrı cemil ve milli eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Video Haberler
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- Burundan aşılama mı geliyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Duvardaki yazılar dikkat çekti
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'