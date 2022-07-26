Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Merve öğretmen, hayatını kaybetti

26 Temmuz 2022 Salı, 13:43

Kaza, sabah saatlerinde İdil ilçesi ile Karalar beldesi Oyalı köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak’tan Diyarbakır’a yolcu taşıyan otobüs, Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu öğretmeni Merve Batmaz’ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsteki 10 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü. Merve Batmaz’ın cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren öğretmenle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, milli eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesabından, taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "İdil ilçesi Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Merve Batmaz öğretmenimiz geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Değerli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına sabrı cemil ve milli eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.