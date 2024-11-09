Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Yaralı sayısı yükseldi!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralı sayısı 14'e çıktı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma-Bursa karayolu üzerindeki otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, yola kontrolsüz çıkan C.Ç. (34) yönetimindeki 10 APF 422 plakalı yolcu otobüsü ile M.U.'nun (65) kullandığı 45 SA 7309 plakalı kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarken, ihbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler M.U. ile C.Ç. ile yolculardan M.C. (20) B.A. (23) B.B. (41) Y.K. (34) B.P. (22) S.K. (19) E.Y. (22) M.F.B. (10) N.S.T. (53) E.K. (5) A.P. (43) ve C.Y. (13) yaralandı.
3'ü çocuk 14 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Balıkesir #otobüs #otobüs kazası
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