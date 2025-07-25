Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: Yaralılar var!

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gebze ilçesi geçişi Muallimköy mevkisinde meydana geldi.

S.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde giden Ş.C. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otobüste hostes olarak çalışan Ayça Y. ile 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayça Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.