Yolcu otobüsünde skandal! Kadın yolcuyu otobanda indirip darbettiler

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, İstanbul-Hatay seferini yapan Metro Turizm otobüsünde, Öznur Dinçer isimli yolcu önündeki yolcunun koltuğunu tamamen yatırması üzerine rahatsız oldu ve yolcudan koltuğunu biraz kaldırmasını rica etti.

İddiaya göre, bu talep üzerine araya giren muavin, "O yolcunun hakkı, istediği kadar yatırır" diyerek çıkıştı.

Muavin, durumu şoföre şikayet etmesinin ardından Dinçer, otobanın ortasında valiziyle birlikte araçtan indirildi.

"KOLYEMİ KOPARDIN!"

Öznur Dinçer, araçtan indirilince o anları cep telefonuyla kaydetmek istedi. Bu esnada kadın muavinin fiziki müdahalesine maruz kaldığını iddia eden Dinçer, arbede sırasında altın kolyesinin koparıldığını söyledi.

Kadın yolcu "Kolyemi kopardın! Sana inanamıyorum! Kolyem koptu ya! Annemin hediyesiydi bu ne!" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde otobüs personelinin yolcuyu arkalarında bırakarak yola devam ettikleri görüldü.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Yol ortasında tek başına bırakılan Dinçer, darp raporu alarak hem otobüs şoföründen hem de muavinden şikayetçi oldu.





METRO TURİZM’DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Metro Turizm’den açıklama geldi. Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yolcumuzun mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyuyoruz. Araç kiralık statüdeydi ancak bu, Metro Turizm’in sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yolcumuz, Metro Turizm’den bilet almıştır. Bu nedenle her türlü sorumluluk bize aittir. Aracın sözleşmesi feshedilmiş, belgeden düşürülmüştür. Sorumlu personel hakkında suç duyurusu hazırlanmış olup, dosya sabah savcılığa sunulacaktır."