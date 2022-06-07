Yolcu otobüsünün çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Perşembe beldesi kavşağında meydana geldi.
Kozcağız istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, işten çıkıp evine giden 25 yaşındaki Kader Baloğlu'na kavşakta dönüş yaparken çarptı. Otobüsün çarpması sonrası aracın altında kalan kadının yardımına otobüsteki yolcular ve çevredeki yurttaşlar koştu.
Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri genç kadını ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Kader Baloğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otobüs şoförü ise ifade alınmak üzere ekiplerce gözaltına alındı.
Video Haberler
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Rusya Büyükelçisi Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu