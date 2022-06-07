Yolcu otobüsünün çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

07 Haziran 2022 Salı, 20:44

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Perşembe beldesi kavşağında meydana geldi.

Kozcağız istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, işten çıkıp evine giden 25 yaşındaki Kader Baloğlu'na kavşakta dönüş yaparken çarptı. Otobüsün çarpması sonrası aracın altında kalan kadının yardımına otobüsteki yolcular ve çevredeki yurttaşlar koştu.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri genç kadını ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Kader Baloğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otobüs şoförü ise ifade alınmak üzere ekiplerce gözaltına alındı.