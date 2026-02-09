Yolda çanta buldu, yetkililere teslim etmedi: İşinden oldu

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Caddesi’nde görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personel, yolda bulduğu ve içinde değerli eşyalar olduğu öğrenilen plastik çantayı alarak uzaklaştı.

Emniyet tarafından çantanın sahibinin başvurusu üzerine yapılan tahkikatta kamera kayıtları incelendi.

Çantanın, Uşak Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli tarafından alındığı tespit edildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Konunun kendisine iletildiği Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da yapılan incelemeler sonucunda söz konusu personelin iş akdinin sonlandırılması talimatı verdi.

Olayın ardından temizlik işçisinin işine Uşak Belediyesi tarafından son verildi.