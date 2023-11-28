Yollardaki beyaz köpük merak uyandırdı: Nedeni araştırılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki 3 caddede görülen metrelerce alandaki kimyasal köpük, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken bir yandan da merak uyandırdı. Kimyasal maddenin deterjan olduğu belirlenirken, nereden ve kim veya kimler tarafından döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:05
Yollardaki beyaz köpük merak uyandırdı: Nedeni araştırılıyor
Abone Ol google-news

Bitez Mahallesi Gavaklı, Kanuni Sultan Süleyman ve Şehit Barış Akay caddelerinde bugün saat 14.00 sıralarında sulu olduğu gözlenen, beyaz köpük caddeye aktı. 

Nereden ve nasıl geldiği henüz belirlenemeyen beyaz köpük, sürücülere ve yurttaşlara hem zor anlar yaşattı, hem de merak uyandırdı. Köpüğün temizlenmesi için belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Yapılan çalışmada yola dökülen kimyasal maddenin deterjan olduğu belirlendi.

Deterjanlı suyun nereden, kim veya kimler tarafından döküldüğünün tespiti için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği bildirildi.


Bodrum deterjan köpük

İlgili Haberler

Köpük’ün canı 6 bin lira!

Köpük’ün canı 6 bin lira!
Köpükten taşan Türk kahvesi yapmanın sırları.. 20 yıllık deneyimle..

Köpükten taşan Türk kahvesi yapmanın sırları.. 20 yıllık deneyimle..
1 milyar liralık kıvılcım; 40 ton köpük, 20 bin ton su ile söndürüldü

1 milyar liralık kıvılcım; 40 ton köpük, 20 bin ton su ile söndürüldü

En Çok Okunan Haberler