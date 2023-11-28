Yollardaki beyaz köpük merak uyandırdı: Nedeni araştırılıyor

Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:05

Güncelleme: 28.11.2023 - 17:05

Bitez Mahallesi Gavaklı, Kanuni Sultan Süleyman ve Şehit Barış Akay caddelerinde bugün saat 14.00 sıralarında sulu olduğu gözlenen, beyaz köpük caddeye aktı.

Nereden ve nasıl geldiği henüz belirlenemeyen beyaz köpük, sürücülere ve yurttaşlara hem zor anlar yaşattı, hem de merak uyandırdı. Köpüğün temizlenmesi için belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan çalışmada yola dökülen kimyasal maddenin deterjan olduğu belirlendi.

Deterjanlı suyun nereden, kim veya kimler tarafından döküldüğünün tespiti için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği bildirildi.