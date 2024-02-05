Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı: Yaşamını yitirdi
Balıkesir'de kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde O.S. (24) idaresindeki 34 HRT 048 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Bakır’a çarptı.
Yaralanan kadın, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Bakır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı.
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