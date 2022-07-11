Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ranta izin vermiyor
İyi Partili Mustafa Bıyık, “Belediyecilik anlayışımızı, ‘Rant ve beton eşittir Yomra’ algısını yıkmak üzerine kurduk. Sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veriyoruz" dedi.
Son yıllarda Trabzon Yomra’da baş döndürücü bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Ortadoğu turizminin patlamasının yanısıra, bölgesel avantaj büyük bir kabuk değişimine ve nüfus artışına yol açtı. Yomra denince akla gelen ilk şey inşaat oldu.
İşte bu kritik sürecin can alıcı noktasında Millet ittifakı’nın adayı, İyi Partili Mustafa Bıyık aday oldu. “AKP Yomra’yı kaybetmez” algısını yıktı ve başkanlık koltuğuna oturdu. Cumhuriyet’e konuşan Bıyık, “Belediyecilik anlayışımızı, ‘Rant ve beton eşittir Yomra’ algısını yıkmak üzerine kurduk. Sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veriyoruz. İlk işlerimizden biri Yomralıların malı olan 20 dönümlük alanı Yomra’ya kazandırmak oldu. Avrasya Üniversitesi kullanıyordu. Bu alanda hukuksuz işgal vardı. Yomralıların hakkını geri aldık. İBB başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun destekleriyle Hürriyet Parkı olarak vatandaşın hizmetine sunduk. Yedi milyon maliyetle iki kilometre uzunluğunda modern bir yürüyüş yolu yaptık. Yomra sahili artık çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımızla dolup taşıyor. Yomra sadece Trabzon’un değil Karadeniz’in ilgi merkezi oldu” diye konuştu. Yomralı yurttaşların karşısına 52 proje ile çıktıklarını ifade eden Bıyık, “Bunların 36’sını hayata geçirdik. Ancak sahada farklı sorunlarla karşılaştık. Vaadimiz olmayan, ancak yapılması zorunlu olan birçok farklı projeyi daha hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.
Yomra’nın sosyal etkinliklerle hafızalarda yer edineceğini vurgulayan Bıyık, Trabzonspor üyeliğine de değinerek şunları kaydetti: “Trabzonspor’a 2003’te üye oldum. Maçları 20 yıldır maraton tribününde izlerim. Belediye Başkanı olduktan sonra da davranışım değişmedi. Statta kendimi göstermek için asla çaba sarfetmem. Hürriyet Parkı’na 18 metre şampiyonluk anıtı yaptırıyoruz” dedi.
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