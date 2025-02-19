Yonca Sitesi davasında müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik hakkında tahliye kararı verildi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 13:31

Güncelleme: 19.02.2025 - 13:32

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği Yonca Sitesi B Blok davasında ara karar açıklandı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik’in tahliyesine karar verildi. Yonca Sitesi'nde anne ve babasını kaybeden Nuri Yönet, yaptığı açıklamada "Yargılama sürecinde bizi üzen, kendini savunamayacak durumdaki vefat edenlerin üzerlerine suç atılmasıdır. Müteahhit, fenni mesul suçu belediyeye atmaktadır, belediye görevlileri imzalarının sorumluluğunu almamaktadır. Sorumlulara sorumluluklarının ciddiyeti yargı yolu ile telkin edilmediği sürece denetimsizlik çaresizliği getirir ve bu böyle devam eder” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Osmaniye'de Yonca Sitesi B Blok'un yıkılması sonucu 52 kişi yaşamını yitirdi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. Yonca Sitesi'nin inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğü'nde görev yapan Hülya İnan, Sevinç Ayşe Argun ve Rahime İyi hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.

TUTUKLU SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ali Kale ve Ayhan Gedik, üzerlerini atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

MÜTEAHHİT VE FENNİ MESULE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik'in "tutuklulukta kaldığı süre" gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi. Heyet, sanıkların kusurlarına ilişkin ek bilirkişi raporu talep ederek, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi. Fenni mesul Ayhan Gedik'in 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında tutukluluğu devam ediyor.

Yonca Sitesi'nde anne ve babasını kaybeden Nuri Yönet, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yonca Sitesi deprem davası yargılama sürecinde bizi üzen, kendini savunamayacak durumdaki vefat edenlerin üzerlerine suç atılmasıdır. Müteahhit, fenni mesul suçu belediyeye atmaktadır, belediye görevlileri imzalarının sorumluluğunu almamaktadır. Gölcük, Erzincan, Van, Elazığ, İzmir depremlerinden ders alınmamış. Denetim mekanizması bir kez daha çalışmamıştır. Sorumlulara sorumluluklarının ciddiyeti yargı yolu ile telkin edilmediği sürece denetimsizlik çaresizliği getirir ve bu böyle devam eder. Tahliye kararını kabul etmiyorum."