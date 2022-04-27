Yönetimde gençlere de söz hakkı tanınıyor

27 Nisan 2022 Çarşamba, 00:00

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) düzenlediği “Gençliğin İstanbul’u Buluşması” yüzlerce gencin ilgisini çekiyor. Yaşları 15 ila 24 arasındaki liseliler, üniversiteliler hem sosyalleşmek hem de İstanbul yönetiminde söz hakkına sahip olmak için İPA Kampüs’te bir araya geldi. Önce İBB’nin gençlik hizmetleri konusunda bilgi edinen gençler, daha sonra gruplara ayrılarak gençlerin yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarını sağlayacak modelleri belirledi.

Böylece İPA, bu görüşmelerden çıkan sonuçları bir rapor halinde İBB’ye sunacak ve gençlerin daha çok yönetimde söz sahibi olmasının önünü açacak.

BETONLAŞMAYA SON VERİLMELİ

Kabataş Erkek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Seren Aşoğlu, ‘İklim İçin Türkiye’ organizatörlerinden. Seren Aşoğlu, İPA’nın gerek iklim vizyonu gerekse gençlik çalışmaları konusunda gençlere büyük destek sağladığını vurguluyor ve ekliyor: “Bir genç olarak İstanbul yönetiminde söz hakkına sahip olmak benim için çok kıymetli!”

İklim aktivisti Aşoğlu, İstanbul’un en önemli sorunu olarak betonlaşmayı gösteriyor ve çözüm önerisini şöyle sıralıyor: “İstanbul’da daha fazla orman alanlarının oluşması lazım. Yapılan binaların karbon nötür olması gerekiyor. Plastik kullanımını azaltmak üzere projeler yürütüyoruz. İBB’nin yeşil çözüm politikası, belediye binalarının karbon nötr olması ve atıksuların geri dönüştürülmesi çok önemli. Bunların sadece İBB’de değil, tüm Türkiye’de yapılması gerekiyor. İklim için birleşmemiz lazım ve herkesi, alışkanlıklarını değiştirmeye davet ediyorum.”

METROBÜS KAPILARININ ÖNÜNDE BEKLEME OLMASIN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ameliyat Hizmetleri Bölümünde okuyan Nihal Kahraman ise; Metrobüs kapıları önünde beklemelerin girişleri tıkadığını söylüyor. Kahraman, bu sorun için şöyle bir çözüm öneriyor:

“Metrobüs kapıları önünde bekleyenler, ne Metrobüs’e biniyor ne de başkalarının binmesine izin veriyor. Bunun için Metrobüs’ün tek kapısı açılabilir. Herkes sırayla tek kapıdan biner ve bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçilebilir.”

GENÇLİK GELECEK KAYGISI YAŞIYOR

Ayvansaray Üniversitesi Adalet Bölümü öğrencisi Enes İnan; gençliğin en büyük probleminin gelecek kaygısı olduğunu söylüyor. Enes İnan, Türkiye’de işe girmek için yapılan sözlü mülakatların büyük bir haksızlık olduğunu ve kaldırılması gerektiğini vurguluyor.

YABANCI ÖĞRENCİLERE DE BURS VERİLSİN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Bölümünde okuyan Melis İçin, anne tarafından Ukraynalı… İPA’nın etkinliğine gelen Melis İçin’in gözlerindeki hüznü okumak mümkün. Ülkesindeki savaşın bir an önce bitmesini dilerken belediyelerin bu tarz etkinliklerle gençliği ciddiye aldığını söylüyor. Melis İçin, şöyle konuşuyor:

“Gençlere söz hakkı vermek onları geleceğe daha çok bağlamak demek. Bir yabancı öğrenci olarak burs sorunu yaşıyoruz. KYK yurtlarında kalamıyoruz. İBB’nin yabancı öğrencilere burs vermesini isteriz. İPA’ya ve İBB’ye bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum.”

İPA, GENÇLİKLE BÜYÜYECEK

İPA’nın, kentin ortak akıl mekanizmasını oluşturma mottosuyla yola çıktığını anlatan İPA Başkanı Emrah Şahan, İPA’nın gençlikle büyüyeceğini vurguluyor. Yaptıkları etkinliklerle gençlerin sesini duyurmayı amaçladıklarını dile getiren Emrah Şahan, gençlerde en çok gelecek ve adalet kaygısı olduğuna işaret ediyor. İPA Başkanı Şahan: “Gençliğin hangi noktalarda beklentileri var, onlarla düzenli ilişki kurarak bu sorunun cevabını bulabiliriz. Bunun en doğru adresi İPA. Çünkü, İPA’nın mottosu ‘ortak akıl’; bu nedenle gençlerle hep bir aradayız” diyor.