İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: 'Rumeli Hisarı'nda konut yapacaklardı, İBB engelledi'

19 Nisan 2022 Salı, 17:40

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Miras tarafından Rumeli Hisarı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Polat önceki yönetim döneminde gündeme gelen ve Rumeli Hisar’ına konut yapılmasını içeren projeyi ilk kez açıkladı.

Projeyi engellediklerini söyleyen Polat şunları söyledi.

"22 TANE KONAK YAPACAKLARDI

Tarihi belgelerden biliyoruz ki Rumeli Hisarı 18-19. yüzyılda bir mahalle kimliğine dönüşüyor. Burada evler ve bir yaşam var. Hatta biz geldiğimizde bütün bu evleri yeniden yapan bir proje vardı, biz onu durdurduk. Hisarın içerisinde yaklaşık 22 tane konak yapılacaktı, proje belirli bir aşamaya gelmişti. Varlığı bilinen cami ise tekrar inşa edildi. Bu rekonstrüksiyon bir camidir, bizim tescilli yapılar grubunda, korunması gereken yapılan grubunda tanımlanmış bir camimiz.

SERGİ VE KONSER ALANLARI OLACAK

Rumeli Hisarı avlusunu konaklarla dolduran projenin durdurulmasıyla başlayan restorasyon çalışmaları sonrası Hisar’da müze ve sergi alanları olacak, yeniden konserler düzenlenecek. İstanbul Hisarlar Müzesi adıyla Anadolu ve Rumeli hisarları deniz yoluyla bağlantılı olarak gezilebilecek. İlk kez burçların üzerinden İstanbul Boğaz'ına bakılabilecek. Zağanos Paşa Kulesi'nin üstü açık, akustiği çok kuvvetli bir kule orada akustik konserler düzenlenecek."

SOSYAL MEDYADA İBB VE AKP ARASINDA POLEMİK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın açıklamasının ardından AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sosyal medyadan yanıt verdi. Polat ve Türkyılmaz arasında “Konak” polemiği çıktı.

“KALEİÇİ MAHALLESİ İHYA EDİLECEKTİ”

AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Tipik bir İBB kurumsal algı çalışması ve fondaş medyayla desteklenen başarılı bir manipülasyon çalışması” dedi ve şunları yazdı:

"Rumelihisarı için AK Parti'li (İBB) tarafından geniş bir restorasyon projesi hazırlanır. Hisar ile birlikte Saruca Paşa, Halil Paşa ve Zağanos Paşa adlarındaki üç büyük kulesi de tadil edilecektir.

Yapılacak restorasyonun en mühim ayağı ise bir zamanlar Rumeli Hisarı'nın duvarları içerisinde yer alan Kaleiçi Mahallesi'nin ihyasıdır. 1953 yılında istimlak edilip, ortadan kaldırılan mahallenin 8 adet evi aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi planlanır.

Tarihi 650 yıl öncesine kadar uzanan mahallenin ahşap binaları; kalıntılar, vesika ve fotoğraflardan yola çıkılarak bütünüyle yeniden yapılacak ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı mekânlar olarak kullanılacaktır."

SADECE PROJE ÇİZİM BEDELİ 13,3 MİLYON TL

Türkyılmaz’ın bu paylaşımına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yine sosyal lmedya üzerinden yanıt verdi. Söz konusu projenin görsellerini paylaşan Polat, “Proje 2017'de başlatılıyor. Bugünkü maliyetle sadece proje çizimi sözleşmesinin İBB'ye bedeli 13,3 milyon lira” dedi.

“Rumeli Hisarı'nı bir inşaat alanına çeviren Hisarın tarihi ve doğal yapısını yok edecek projeyi 2019'da göreve geldiğimizde durdurduk” diyen Polat, şunları kaydetti:

"Proje çizimini durdurarak bugünkü bedelle İBB'yi ve dolayısıyla İstanbul'un bütçesini 13,3 milyon zarardan kurtardık.

Proje için filmler ve maketler de üretiliyor. O zaman yapılan filmlerin ve maketin İBB'ye güncel maliyeti 1 milyon TL'nin üstünde. İstanbul tarihinin en önemli yapılarından Rumeli Hisarı içine insan sokulmayacak kadar kötü durumdaydı, ziyaretçiye kapatılmıştı.

İBB Miras gerçek bir proje olarak Rumeli Hisarı'nın tarihi doğal kimliğini koruyarak restorasyonuna başladı. Çok yakında hayata kazandırmış olacağız."

Bu arada, İBB Haber'in Youtube sayfasında yayınlanan önceki dönem İBB yönetimi tarafından yapılmak istenilen konakların proje görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.