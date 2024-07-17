Rönesans Rezidans’da ikinci duruşma görüldü

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:08

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:18

Depremde en az 296 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 tutuklu, bir firari sanığının olduğu Rönesans Rezidans’ın davasında yargılamaya dün devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 4 saat süren ikinci duruşmada sanıklar ve ilk duruşmada dinlenmeyen müştekiler dinlendi. İlk duruşmadaki heyet başkanının tayininin çıkması nedeniyle duruşmayı geçici bir mahkeme başkanı yönetti.

Sanıklar suçlamaları bir kez daha reddederken müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ise “Tahliyemi de beraatimi de istemiyorum. Ben yaptığım binaya güveniyorum, yönetmelikte belirtilenden daha büyük ivmede bir deprem oldu, bina o yüzden yıkıldı” dedi.

SANIK MAHKEMEDE BAYILDI

Öte yandan Coşkun’un ifadesi sırasında sanıklardan biri olan yapı denetim şirketi yetkilisi B.S., baygınlık geçirdi. Bunun üzerine duruşmaya kısa bir süre ara verildi. Cumhuriyet Savcısı tutukluların tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme de açıklanan ara kararda aynı yönde karar verirken, kamu görevlileri ve bedenlerine ulaşılamayan kişiler için açılan soruşturmaların akıbetinin öğrenilmesine de karar verildi. Müşteki avukatlarının yargılamanın olası kast üzerinden yapılması talebi bir sonraki duruşmaya bırakıldı. Sanık tarafının yeni bilirkişi talebi reddedildi. Üçüncü duruşma 24 Ekim 2024 Perşembe günü devam edilecek.