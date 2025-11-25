Yönetmen İlker Canikligil'e 26 ay hapis cezası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edilmişti.

Canikligil, bugün görülen duruşmada 26 ay hapis cezası aldığını ancak HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması) verildiğini açıkladı.

"VATAN SAĞOLSUN"

Canikligil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağolsun."

NE OLMUŞTU?

Kendisine ait YouTube kanalı Flu TV'deki bir yayında Star Wars serisine gönderme yaparak katliam çağrısında bulunduğu iddia edilen, sosyal medya hesabından 23 Mart'ta yaptığı paylaşımda da "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" diyen Canikligil, "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından yargılanıyordu.

Bu sözleri ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle 25 Mart'ta gözaltına alınan Canikligil, 26 Mart'ta da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla 7 Mayıs'ta cezaevinden tahliye edilmişti.