Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 26.03.2025 - 19:43

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sözlerinin ardından Canikligil hakkında soruşturma başlattı.

Canikligil, sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiası nedeniyle dün gözaltına alındı.


Etiketler: #İlker Canikligil #tutuklama

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