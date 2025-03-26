Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sözlerinin ardından Canikligil hakkında soruşturma başlattı.
Canikligil, sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiası nedeniyle dün gözaltına alındı.
Etiketler: #İlker Canikligil #tutuklama
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