Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: Seçmen konser iptalleriyle ilgili ne düşünüyor?

Konser ve festival iptal etme kararları tartışılırken Yöneylem Araştırma'dan dikkat çekici bir anket geldi. Buna göre, seçmenlerin yüzde 62'si konser iptallerini 'yanlış' buluyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 10:04
Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: Seçmen konser iptalleriyle ilgili ne düşünüyor?
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Son dönemde gelen konser ve festival 'yasaklama' kararları tepki çekiyor. Yöneylem Araştırma söz konusu iptallere ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. 

2-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre katılımcılara, "Bildiğiniz üzere son günlerde kamuoyu iptal edilen konserleri ve festivalleri tartışıyor. Siz söz konusu iptal kararları hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi.

Seçmenlerin yüzde 62'si konser iptallerini yanlış buluyor, "Herkes istediği gibi yaşayabilmeli" diyor. Yüzde 18.4 ise "Kültürümüze ve yaşam tarzıma uygun olmayan etkinliklerin iptal edilmesini doğru buluyorum" görüşünde.

İşte o anket:


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