Melek Mosso'nun konser iptalini gündeme getiren gazetecilerin program yaptığı stüdyoyu mühürlendi

05 Haziran 2022 Pazar, 19:08

Isparta Belediyesi, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi konusunu gündeme getiren gazetecilerin program yaptığı stüdyoyu mühürledi.

Odatv’den Yusuf Yavuz’un haberine göre, gazeteciler Enver Taha Aydın, Muhammed Uslu ve Lokman Kumcu'nun birlikte yaptığı sosyal medya üzerinden yayınlanan Labirent programının son yayınında Melek Mosso konserinin iptal edilmesi eleştirilmişti.

31 Mayıs Salı günü yayınlanan programın ardından bir gün sonra Isparta Belediyesine bağlı zabıta ekibi yayının yapıldığı stüdyo ve çalışma ofisini mühürledi.

Gazeteci Muhammed Uslu'nun moderatörlüğünde yayımlanan Labirent programının kentte önemli bir takipçi kitlesi olduğu belirtilirken, Melek Mosso konserinin iptal edilmesini eleştiri konusu olduğu bölümün ardından stüdyonun bulunduğu iş yerinin mühürlenmesi dikkat çekti.

"SADECE DOĞRULARI KONUŞTUK"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla uygulandığı iddia edilen mühürleme işleminin ardından konuşan stüdyonun sahibi Gazeteci Muhammed Uslu, şunları dile getirdi: "Uslu Medya stüdyolarında yaptığımız 80’e yakın Labirent programımızda yaklaşık 2 bin konu işledik. Tarafsız gazeteciliğin gereği olarak Isparta Belediye Başkanı hakkında olumlu görüşlerimiz olduğu gibi eleştirilerimizde olmuştur. Bu sadece Sayın Belediye Başkanı ile ilgili değil; gerek milletvekili, gerek siyasi partiler, gerek bürokratlar; dolayısıyla her kesimle ilgili eleştirilerimiz olmuştur. Bugüne kadar yaptığımız Labirent programlarının hiçbir tanesinden düzeltme, tekzip ve hukuki bir süreç oluşmamıştır. Ağır eleştirilerde bulunmamıza rağmen, mahkemeye verilmişliğimiz yoktur. Çünkü bir tane dava açılmamıştır. Biz sadece doğruları konuştuk, ve kamuoyuna aktardık. Sayın Belediye Başkanı konuştuğumuz konularla ilgili herhangi bir haksızlık, hukuksuzluk, iftira veya hakaret varsa keşke mahkemeye verseydi.

"BELEDİYE BAŞKANINI KINIYORUZ"

Bir Belediye Başkanının medya ofisini mühürletmesi dünya tarihinde görülmüş bir şey değildir. Bu ancak üçüncü sınıf dünya ülkelerinde olur. Basın bu şekilde susmaz, susturulamaz. Biz sokaktan, dağdan, evimizin oturma odasından programımızı yine yapar, halkımızı yine en doğru şekilde bilgilendiririz. Bu uygulama haksızdır, hukuksuzdur; en hafif tabiri ile skandaldır. Bugün Uslu Medya'ya yapılan bu uygulama aslında halkın haber alma özgürlüğüne, Labirent programını izleyen yüz binlerce vatandaşımıza yapılmıştır. Bizim bulunduğumuz bina yaklaşık 50 yıllık bir binadır. Bu binada bugüne kadar onlarca işletme, eğitim kurumları faaliyet göstermiştir. Bu da fotoğraflarla belgelidir. 50 yıldır hiç kimseye uygulanmayan bu mühürleme işlemi her nedense Labirent programının yayınının üzerinden 24 saat geçmeden Uslu Medya'ya uygulanmasını halkımızın takdirine bırakıyorum. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i bu uygulamasından dolayı esefle kınıyoruz."

BAŞKANIN EŞİ DE ORADAYDI

“Bizim yayın tarihimiz normalde 30 Mayıs Pazartesi günüydü" diye konuşan Uslu, yaşananları şöyle anlattı: "O gün programa başlamamıza 10 dakika kala yaka mikrofonlarımız çalışmaz hale geldi. Radyo frekansı ile çalışan yaka mikrofonlarımızın frekansı karıştı. O esnada binanın önünde Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün vardı. Bu bir.

İkincisi; Uslu Medya’yı mühürlemeye gelen yaklaşık 15 kişilik ekip kapıya mühür vururken yine binanın önünde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen vardı.

Bunların tesadüf olduğunu, asla art niyetli ve farklı bir amaçlarının olmadığını düşünüyorum."

GAZETECİLERDEN TEPKİ

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Muhammed Uslu'ya ait Uslu Medya'nın belediye ekiplerince mühürlenmesini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Belediyenin mühürleme işleminin gerekçesi, tarafların bu konu hakkındaki yasal hakları elbette yargının işidir. Konu yargıya taşındığı takdirde nihai kararı verecek olan mahkemelerdir. Bizim konunun hukuksal boyutuyla alakalı bir tartışma içine girmemiz tabiki mümkün değildir. Ancak Uslu Medya bünyesinde yapılan ve gazeteciler Muhammed Uslu, Enver Taha Aydın ve Lokman Kumcu'nun yer aldığı 'Labirent' isimli programının 31 Mayıs 2022 tarihli yayınından 1 gün sonra böyle bir işlemin yapılmasını manidar buluyoruz. Isparta Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirterek, yapılan işlemi kınıyoruz" dedi.