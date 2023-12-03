Yorgun mermiyle yaşamını yitiren gencin ailesi adalet arıyor: Kimse konuşmuyor

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:00

Soruşturmanın 27 aydır sürdüğünü belirten baba Mustafa Atıcı, herhangi bir şüphelinin bulunamadığını kaydetti.

Mustafa Atıcı yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Atıcı, “Çok uzak bir mesafe. Merminin 1200-1400 metre arası mesafeden geldiği tahmin ediliyor. O bölgede bulunan yaklaşık 22 tane eve arama yapıldı, silahlar toplandı. Şu aşamada şüpheli sıfatıyla hiç kimse yok. Tespit edilebilen bir şey yok çünkü bölgede kamera kaydı yok. Kimse konuşmuyor” dedi.

Acılı baba, “Bu Trabzon’a has bir olay değil. Bireysel silahlanma had safhada. Artık bireysel değil, bilinçsiz silahlanmaya döndü bu olay. Millet, cep telefonu gibi belinde silah taşıyor. Çünkü kanunda cezası yok, yatarı yok” ifadelerini kullandı.