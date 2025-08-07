Yorgunluktan bayılan çalışanların ardından... Ünlü market zinciri, çalışma saatini uzattı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 11:36:00
Haber Merkezi
Türkiye'deki çok sayıda şubeleri bulunan üç harfli market zincirlerinde çalışan işçiler yoğun çalışma ve iş saatlerinin yüksekliğinden dolayı şikayetçi olurken bir market zincirinin tüm yaşananların üzerine kapanış saatini 21.00'den 22.00'ye uzatma kararı aldığı ortaya çıktı.

Türkiye'de hizmet veren üç harfli market zincirlerinin çalışanlarının kötü çalışma koşulları ve uzun süren iş saatleri ile ilgili şikayetleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Üç harfli market zincirlerinden birisi kapanış saatini 21.00'den 22.00'ye çekti. İşçilerin yorgunluktan baygınlık görüntüleri sosyal medyaya yansıyan market zincirinin bu kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

Geçen haftalarda sosyal medyaya çok sayıda market çalışanının aşırı yorgunluk nedeniyle baygınlık geçirdiği ve kendilerinden 'görev tanımlarında' olmayan işleri de yapmalarının istendiği görüntüler yansımıştı. Sonrasında kurumlardan işçilerin koşulları için iyileştirmeler talep edilmişti. 

Image

ÇALIŞMA SÜRELERİ UZATILDI

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren ve binlerce şubesi bulunan 3 harfli bir zincir market devi, market kapanış saatini 21.00'den 22.00'ye uzattı. Bu kararın ardından sosyal medyada market işçilerinin çalışma koşullarının daha da ağırlaşacağı eleştirileri geldi.

Image

