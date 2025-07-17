Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zincir marketin milyonlarca lirası gasbedilmişti... Soruşturmada yeni gelişme!

Zincir marketin milyonlarca lirası gasbedilmişti... Soruşturmada yeni gelişme!

17.07.2025 12:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Zincir marketin milyonlarca lirası gasbedilmişti... Soruşturmada yeni gelişme!

Gaziantep'te, bir zincir marketin bankaya yatırılmak üzere götürülen parasının gasbedilmesiyle ilgili yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Marketin bir çalışanının soyguncularla işbirliği yaptığı ortaya çıktı

Zincir market çalışanı İ.Ç., 14 Temmuz'da meydana gelen olayda, markete ait 3 milyon lirayı bankaya yatırmak için yola çıktı.

Değirmiçem Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiğinde, motosikletli 2 kişi tarafından önü kesilerek silahla alıkonulduğu ve ıssız bir yere götürülerek İ.Ç.'deki paranın silah zoruyla gasbedildiği iddiası üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük araştırma sonucunda, 15 kilometrelik alan tarandı, yaklaşık 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı.

SOYGUNCULARLA İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ!

Ekipler, market çalışanı İ.Ç.'nin soyguncularla işbirliği yaptığını, olaya soygun süsü vermek istediklerini, soygunu G.Ç., M.Ç., E.K., Y.K. ve B.A. ile birlikte gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılardan B.A. Bursa'da, diğer zanlılar ise Gaziantep'teki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan silah ve çalınan paralar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #gaziantep #Market #gasp

İlgili Haberler

3 milyon liralık silahlı gasp kamerada: Şüpheliler yakalandı
3 milyon liralık silahlı gasp kamerada: Şüpheliler yakalandı Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde motosikletli iki kişi, bir markete ait 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.
3.5 milyonluk gasp ‘kurgu’ çıktı: 3 kişi tutuklandı
3.5 milyonluk gasp ‘kurgu’ çıktı: 3 kişi tutuklandı Başakşehir'de 3,5 milyon liralık gasbın kurgu olduğunun değerlendirilmesi üzerine, mağdur olduğunu söyleyen kişinin de aralarından bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Ankara'da cinayet... 15 yaşındaki şüpheli gasp için öldürmüş!
Ankara'da cinayet... 15 yaşındaki şüpheli gasp için öldürmüş! Ankara'nın Çankaya ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan temizlik görevlisi Haydar Çakmak'ı (40) bıçaklayarak öldüren Y.P.T. (15) tutuklandı. Y.P.T.’nin, Çakmak’ın para ve değerli eşyalarını gasbetmek istediği, bu sırada da öldürdüğü belirlendi.