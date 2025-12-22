Ayrıntıları ortaya çıktı... 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu!

Mersin’in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K (12) Çarıklar Mahallesinde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde okul müdürü Ender Kara’ya (39) pompalı tüfekle saldırdı. Öğretmenlerin ve okul müdürü Ender Kara’nın bir bankta istirahat ettiği sırada yanlarına yaklaşan ve silahını çıkarıp ateşleşeyen M.K, okul müdürü Ender Kara’yı karın ve bacak bölgesinden yaraladı.

Müdür Kara, kanlar içinde yere yığılırken olaya tanık olan öğretmenlerin şoke olmasından faydalanan M.K olay yerinden kaçtı.

Okula sevk edilen jandarma ve polis ekipleri M.K’yı okul içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Okul Müdürü Kara, ağır yaralı olarak Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki ilk müdahalenin ardından, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Mersin’e sevk edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ: VELİ, OKUL MÜDÜRÜNÜ HEDEF ALIYORDU

Saldırının ardından ulaştığımız Çarıklar Mahallesi sakinleri, okul müdürü Ender Kara’nın, saldırgan öğrenci M.K’nin babası Y.K tarafından geçtiğimiz aylarda tehdit edildiğini, Y.K’nin okul civarında müdür Kara’ya sataşmak istediği ancak çevre sakinlerince uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Mahalle sakinleri, “O olaydan sonra Y.K okulun çevresinde pek görülmedi. Bu sabah da bu olay oldu. 12 yaşında bir çocuğun bunu tek başına planlaması akıl işi değil” dedi.

“ÇOCUĞUMUN OKULA MOTOSİKLETLE GELMESİNE NASIL İZİN VERMEZSİNİZ”

Okulda görevli bir öğretmen ile bir velinin anlatımları da mahalle sakinlerinin iddiasını destekler nitelikte. Bu iddiaya göre, öğrenci M.K, dönem başında okula motosikletle geldi. Öğrencinin okul bahçesine kadar motosikletle girmesi üzerine Müdür Kara, “Evin uzak değil. Yaşın da tutmuyor. Motorla gelme” diyerek öğrenciyi uyardı.

Bunun üzerine veli Y.K, “Öğretmenler okula arabayla geliyor da benim çocuğum niye motorla gelemiyor” diyerek okul idarecilerini kaymakamlığa şikayet etti.

DİĞER VELİLERLE DE SORUN YAŞADI, ŞİKAYET EDİLDİ

Y.K ayrıca birkaç kez okulun bahçesinde video çekimi yaptığı için diğer öğrenci velileriyle de sorun yaşadı. İddiaya göre bir grup veli, Y.K ve oğlu M.K’ye ilişkin şikayetlerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletti. Okul idaresinin de okula güvenlik elemanı alınması için başvurduğu ayrıca velli Y.K tarafından yapılan tehditlerin Anamur Kaymakamlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.