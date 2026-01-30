Yozgat’ın Çakırlar köylülerine 'kaçak yapılaşma' cezası: 'Okulumuz var, imamımız var, muhtarlık var ama köy yok'

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Çakırlar köyü, 1928 yılında kurulan Hacıçeşmesi köyüne bağlı “Mengen” ismi ile mezrayken 1954 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla köy tüzel kişiliğine kavuştu. Köyde bu tarihten sonra nüfus arttı ve yapılaşma başladı ancak Çakırlar köyünde yerleşim alanının "mera" stasütünde olduğu 72 yıl sonra yapılan şikayet üzerine ortaya çıktı.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından köyde yapılan tespit sonrasında hazırlanan raporda, yapılaşmanın yeni olmadığı köy kurulumundan itibaren başladığı, aynı parseller üzerinde kamuya ait okul, cami gibi ortak yapıların bulunduğu belirtildi. DSİ tarafından köyde toplulaştırma çalışması yapılacağından yıkım talebinin bu çalışma sonrasında değerlendirileceği kaydedildi. Kaçak yapılarla ilgili belirlenen idari para cezalarının uygulanmasına karar verilerek, cezalar köylülere tebliğ edildi.

Köy halkı, atalarından kalan yapılar için kendilerine kesilen "kurumların hatası sonucu" olduğunu savundukları cezalara tepki gösterdi. Aralarında köye dönüş çağrılarına uyup, baba topraklarına gelenlerin de olduğu geçimlerini çoğunlukla hayvancılıkla sağlayan Çakırlar köyü sakinleri bu durum nedeniyle zor durumda kaldıklarını anlattı.

"CEZAYI YATIRMAK İÇİN HAYVANLARIMIZI SATACAĞIZ"

Köy sakinlerinden Nuri Yiğit, "Çakırlar Köyü'nün tapusu olmadığına dair köyümüze ceza geldi, 338 bin lira bana geldi. Komşulara geldi 400, 500, 300, 200 bin lira ceza, 20 kişiye geldi. Cezayı yatırmak için de bu hayvanlarımızı satacağız, onunla ödeyeceğiz. 20 bin lira aylığım var. Aylığı da bankadan almadan bitiyor. Bu ev de benim. Buraya tadilat yaptım. 'Köye dön' dediler, döndük. Köyde de hiçbir şey yok. Tapu yok, sürünüp duruyoruz. Beş inek var, satarsak bir şey kalmıyor. Belki köyü terk edip gideceğiz" diye konuştu.

"DEDELERİMİZ BABALARIMIZ BURALARI KURMUŞLAR"

Battal Çelik, 70 yaşında olduğunu, köyü atalarının kurduğunu belirterek, "Şu evler benim. 250 bin lira ceza geldi, tapusunun olmadığından. Hayvancılık yapalım dedim, avlu çevirttirdim. Tapu olmadığından hayvancılık yapamıyorum. 250 bin lira ayın 5'inde ceza vereceğim buraya. Evi satsam 250 lira etmez. Bu evi babam yaptı. 1966'da cami yapıldı. Ama bu köy olmasa bu cami yapılmaz, okul yapılmaz. Elektrik aboneliklerimizi devlet bize niye verdi. Kanalizasyon yapıldı. Dedelerimiz babalarımız buraları kurmuşlar. 70 yaşındayım, köyün kuruluşundan benim bilgim yok, aklım bile yetmiyor. Cumhurbaşkanımız bizim köyümüzün tapularını versin. Tapusuz hayvancılık yapılamıyor. Çiftçilik yapılmıyor." dedi.

"KÖYÜMÜZÜN TAPUSUNUN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Çakırlar Köyü Muhtarı Sinan Yiğit de köylülerin yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, şunları söyledi:

"1954'te köy olmuşuz. Köyün yerleşim yeri mera üzerine kurulmuş. Arazilerimizin tapuları var. Köy yerleşim yerinin tapusu yok. Yozgat İl Özel İdaresi'nden gelindi, şikâyet olmuş. Köy yerleri ölçüldü. Metrekaresi hesaplandı. Köyümüze yüksek meblağlarda cezalar kesildi. Köylülerimiz hayvancılıkla uğraşıyor. Çiftçilikle uğraşıyor. Bunun yanı sıra çarşıya, pazara gidip geliniyor. Köyümüzün tapusunun verilmesini istiyoruz. Hayvancılıkla uğraşacak, sürüsünü çoğaltacak ama bir yer yapamıyor mera olduğu için. Bunu Sayın Kaymakamımıza da bildirdim. Sayın Valimize iki sefer çıktık. Onun da haberi var. Uğraşılıyor ama bir sonuç yok. Meclis'ten bir karar mı çıkacak, ne olacaksa. Sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun. Çok mağduruz köy olarak, yerleşim yeri olarak çok mağduruz. Şu an köyde 20 kişiye böyle ceza geldi. Köyün tamamı tapusuz. Yani bir yerde var da bir yerde yok değil. Tamamında tapu yok. Köyümüze 1966 yılında camimiz yapılmış. İlköğretim okulumuz var, imamımız var, muhtarlık var ama köy yok."