Yozgat’ta hasadına başlanan yazlık patates tarlada kaldı

Çorum Alaca ile bölgede en fazla patates, soğan ve şekerpancarı ekimi yapan Yozgat’ın Aydıncık ilçesi çiftçileri, hasadına başladıkları patatese verilen fiyatın maliyet kalemlerinden birisini dahi karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayarak, hükümet yetkililerinden çözüm bekliyor. Artan maliyetler, düşük alım fiyatları ve ihracat engelleri nedeniyle zor durumda olduklarını kaydeden patates üreticileri, yaklaşık 10 lira maliyeti olan patatese 2 lira, 3 lira fiyat verildiğini belirttiler.

“ŞUNUN MALİYETİ 10 LİRAYI GEÇİYOR, KİLO BAŞINA. SATIŞ YOK, HİÇ ALAN YOK”

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyü patates üreticisi Salim Erdoğan, “Durum ortada, mal kazanıldı, ne alan var ne satan. Yetkililerin, devletin buna el atmasını istiyoruz, vatandaşına sahip çıkmasını istiyoruz. Millet alın teriyle kazanıyor. Gece gündüz durmadan su susuluyor. 20 bin liraya tohum alıyorsun 3 liraya satamıyoruz. Alan yok, satan yok, vatandaşın hali perişan. Yetkililerin buna el atmasını istiyoruz. Şunun maliyeti, 10 lirayı geçiyor, kilo başına. Satış yok, vallahi hiç alan yok, 3 lira, 2 lira” diye konuştu.

“KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMIYORUZ, HERKESE BORÇLUYUZ”

Patates üreticisi Aras Albayrak da borçlarını ödeyemez duruma geldiklerini, bu nedenle kimsenin yüzüne bakamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Çiftçiyim, emekliyim burada patates yetiştiriyordum, patates yetiştirmeye geldim. Fiyatlar 5 liranın altında gübre parasını karşılamıyor, mazot parasını karşılamıyor, işçi parasını hiç karşılamıyor. Perişanız, şu an borç içindeyiz. İnanın kendimi zor tutuyorum, boğazım düğümleniyor. Kimsenin yüzüne bakamıyoruz, herkese borçluyuz. Esnafa, arkadaşlarımıza borç... Harcadığımız para bir milyona yakın, aldığımız para sıfır. Bir milyon araziye borcum var. Şu önünde durduğum traktör 1.5 milyon lira Ziraat Bankası'na borcu var. Emekli maaşımı mazota yetiremedim. Aldığım emekli maaşını sade mazota değil, yiyeceğime yetiremedim, evime bir şey götüremedim. Çok zor durumdayız. Bu hükümet bizi niye görmüyor? Neden görmek istemiyor? Anlamıyorum. Bu zulüm niye? Emekliyle, çiftçiyi aynı seviyede tutup, bitirmek istiyorlar. Köleleştirmek istiyorlar. Bizi biat ettirmeye zorluyorlar. Gerçekten zor durumdayız. Şu an ağlayacak durumdayım, kötüyüm.”

“SOĞAN, PATATES TARLADA KALDI”

Yozgatlı çiftçilerin mitinginde, “Turp ile şalgam ile ülke yönetilmez” çıkışıyla tanınan çiftçi Abdullah Ceylan da çiftçinin çok zor durumda olduğuna dikkat çekti, şunları söyledi:

“Çiftçi olarak benim durumum belli, yaşam kötü. Yapacağımız işleri tamamen yapamaz duruma geldik. Bu kadar mahsul ektik. Soğan, patates tarlada kaldı. İşçiyle kavgalı olacağız, bu malı söktürmediğimiz zaman tarlamız da berbat olacak. Devletin buna el atması lazım. Tarım Bakanı olsun, Ticaret Bakanı, uluslararası ticaretle uğraşanlar, gemi sahipleri, Avrupa ülkelerine bizim malımızı taşısınlar. Bize onlar mazot versin, biz de mal verelim, bizi desteklesinler. Böyle bir şey olmaz. Maliye Bakanı'nın da haberi yok, sanayinin bakanın da haberi yok. Bizim ürettiğimiz mal, millet için üretiyoruz. Bir sefer miting yaptık Yozgat'ta, demek ki hiç kimseye fayda sağlamamış, devleti hiç etkilememiş. Bu adaletsizlik ortadan kalsın.”