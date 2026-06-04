Yozgat'ta kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Mehmet Akkaya'ya 4 gün önce kene tutundu. Akkaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Akkaya'nın cenazesi, Akdağmadeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

UZMANLAR UYARIYOR: KENEYİ KENDİNİZ ÇIKARMAYIN!

Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar, KKKA hastalığına yol açan kenelerin özellikle kırsal ve otluk alanlarda yoğunlaştığını hatırlatarak hayati uyarılarda bulunuyor. Yetkililer, vücuda kene tutunması durumunda kesinlikle kenenin çıplak elle ezilmemesi, yakılmaması veya üzerine kimyasal madde dökülmemesi gerektiğini vurguluyor. Kene fark edildiği an en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması, erken teşhis hayat kurtarıcı rol oynuyor.