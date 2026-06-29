Yozgat’taki üreticilerden TMO’nun hububatta kota uygulaması kaldırılsın talebi

Yozgat’taki hububat üreticileri önceki yıllarda gerçekleşen üretim rekoltesi dikkate alınarak verilen beyanlar doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen hububat alım kotası uygulamasının kaldırılmasını talep etti. Üreticiler, önceki yıllarda en fazla 350 kilo hububat alınan alanlardan bu yıl yağışların etkisiyle 650 kilo ve üzerinde ürün alındığını belirterek, TMO’nun bu ürünün sadece 350 kilosunun alınması, kalan ürünün ise tüccar tarafından toplanması halinde çiftçinin mağdur olacağını ifade etti.

TMO'nun üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerinde beyan ettikleri ürün ve arazilerin büyüklüğüne göre alım limiti belirlediği, kotayı aşan ürünlerin, çiftçi tarafından serbest tüccar veya sanayicilere satılmak durumunda kaldığına dikkat çekildi. Bu yıl beklenenin üzerinde ürün alındığı kaydedilerek, TMO'nun uygulamasından vazgeçilmesi istendi.

Hububat hasadının başlandığı Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü'nden üretici Hasan Nacakoğlu, hububatta bu yıl verimin iyi olduğunu ancak fiyatların yetersiz olduğunu ifade ederek, “Attığımız gübreyle, tohumun, yakıtın parasını çıkartamıyoruz. Çok mağduruz. TMO para vermedi. TMO’nun fiyatı düştü. Tüccara düşüyor millet. Ne yapalım? Depoya atıp, bekleyeceğiz. Uygun bir fiyat istiyoruz. Fiyat olursa devam edeceğiz. Yoksa tarlaları bırakacağız. Altından çıkamıyoruz. Bu bollukta altından çıkamıyor vatandaş” diye konuştu.

YÜKSEK MALİYET ÇİFTÇİYİ MAĞDUR EDİYOR

Yerköy Arifoğlu Köyü'nden arpa üreticisi Recep Pekkara da yüksek maliyetler nedeniyle çiftçinin mağdur olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu sene şükürler olsun verim iyi. Yağışımız bol oldu. Her yıla göre bayağı bir fark etti. Geçen yıllarda dekarda 200 kilodan başlıyordu, 300, 400 kiloya çıkıyordu ama bu sene bayağı bir verimliydi, 500, 600 kilo verim alındı. Benim bura 650 kilo verdi hesabımıza göre. Yani 500, 400 kilodan aşağı düşmüyor. Arpa fiyatları çok düşük. Bu alıcılar var. Onlar bayağı indirim yapmışlar. 10 lira, 10,5 lira diyorlarmış. Bu da çiftçiye gerçekten büyük bir şey. Maliyet yüksek. Biz burada ne kadar yağış olsa da şu kanallarla tarlayı sulamasak bile mazot parası kadar ücret ödüyoruz. Gübre olsun, tohum olsun, emeğimizi de koyarsak başa baş geliyor.”

“ÇİFTÇİMİZ TMO’YA BU BUĞDAYLARI VERİRSE MUTLU OLURUZ”

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de konuya ilişkin açıklamasında, TMO tarafından uygulanan hububat alım kotasının kaldırılması için gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.

Bu yıl bölgede rekoltenin yüksek olduğunu aktaran Açıkgöz, şunları kaydetti:

“Yerköy bölgesinde biçerdöverler arpaya girdi. 2-3 gün sonra da buğdaya giriliyor. Buğdaylar fena değil. Arpa yaklaşık 450 ile 650 kilo arası veriyor. Buğdayda 450 ile 600 kilo arası görüyoruz. O bölgede biraz daha rekolte yüksek gözüküyor. Ama şimdi çiftçimizde bir sıkıntı doğdu. TÜİK açıklamasıyla birlikte 350 kilo, 330 kilo ile 450 kilo arası kota verilmiş çiftçiye. Yerköy'de 650 kiloya kadar arpa alan arkadaşlarımız var. 450'den sonra yine tüccara düşecek. Bunu siyasilerimize intikal ettirdik. Tarım İl Müdürümüze intikal ettirdik. Bunun üzerinde mücadele ediyoruz. Eğer bu konuda siyasilerimiz gerek TUİK gerek Tarım Bakanlığı'yla görüşülürse, bu mağduriyet giderilirse memnun olacağız. Bir vatandaş örneğin 400 kilo kota çıktıysa, tarlasından 600 kilo dekardan ürün aldıysa bu 'Yüzde 50'sini tüccara vereceğim' demektir. Çünkü şu an tüccarla ofisin arasında büyük dengesizlik var” şeklinde konuştu.